Erneut starkes Erdbeben in Afghanistan

Erneut starkes Erdbeben in Afghanistan

Veröffentlicht 04.09.2025 - 20:12 Uhr

In Afghanistan bebt die Erde weiter. Nach zahlreichen Nachbeben kam es nun auch zu besonders schweren Erschütterungen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH