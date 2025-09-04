Direkt zum Hauptinhalt springen
Flieger rollt bei Landung über Bahn hinaus
Home
Nachrichten
Panorama
Flughafen Münster Osnabrück:
Flieger rollt bei Landung über Bahn hinaus
Flieger rollt bei Landung über Bahn hinaus
Veröffentlicht 04.09.2025 - 03:27 Uhr
Einsatz am Flughafen Münster Osnabrück: Ein Flugzeug fährt über die reguläre Landebahn hinaus, verletzte wird niemand. Was genau ist passiert?
© dpa
