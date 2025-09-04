Flieger rollt bei Landung über Bahn hinaus

Flieger rollt bei Landung über Bahn hinaus

Veröffentlicht 04.09.2025 - 03:27 Uhr

Einsatz am Flughafen Münster Osnabrück: Ein Flugzeug fährt über die reguläre Landebahn hinaus, verletzte wird niemand. Was genau ist passiert?
