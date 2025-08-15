Direkt zum Hauptinhalt springen
Ein Todesopfer und Verletzte bei Zugunglück in Dänemark
Bahn:
Ein Todesopfer und Verletzte bei Zugunglück in Dänemark
Ein Todesopfer und Verletzte bei Zugunglück in Dänemark
Aktualisiert 15.08.2025 - 20:44 Uhr
Nahe der deutschen Grenze entgleist ein Zug in Dänemark, ein Mensch stirbt, viele Menschen werden verletzt. Was ist bekannt?
© dpa
