Gespräch zwischen Trump und Putin läuft noch
Gespräch zwischen Trump und Putin läuft noch
Gespräch zwischen Trump und Putin läuft noch
Aktualisiert 15.08.2025 - 23:53 Uhr
Hinter verschlossenen Türen wird weiter gesprochen. Das Gipfeltreffen in Alaska zwischen Putin und Trump läuft noch.
© dpa
