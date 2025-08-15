Gespräch zwischen Trump und Putin läuft noch

Aktualisiert 15.08.2025 - 23:53 Uhr

Hinter verschlossenen Türen wird weiter gesprochen. Das Gipfeltreffen in Alaska zwischen Putin und Trump läuft noch.
