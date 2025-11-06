Drohnensichtung: Flughafen Hannover 45 Minuten gesperrt

Veröffentlicht 06.11.2025 - 00:30 Uhr

Schon wieder Drohnen-Alarm: Drei Flugzeuge mussten umgeleitet werden, andere landeten mit Verspätung.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH