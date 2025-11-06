EU-Einigung: Ukraine kann bei Verteidigungsfonds mitmachen

Veröffentlicht 06.11.2025 - 02:33 Uhr

Angesichts der Bedrohungen durch Russland soll künftig deutlich mehr EU-Geld in Richtung Rüstungsindustrie fließen. Auch ukrainische Unternehmen können auf Unterstützung hoffen.


