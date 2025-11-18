Deutscher stirbt bei Unwettern in Italien

Aktualisiert 18.11.2025 - 11:26 Uhr

In einer kleinen Gemeinde werden drei Häuser unter Schlamm und Steinen verschüttet. Dabei kommt ein 32-jähriger Bayer unter tragischen Umständen ums Leben: Er wollte seine Nachbarin retten.
