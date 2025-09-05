Der Traum vom Wilden Westen am Bodensee

Der Traum vom Wilden Westen am Bodensee

Veröffentlicht 05.09.2025 - 04:06 Uhr

Mehr als 50.000 Besucher, 460 Pferde und eine Prise echtes Amerika: Western-Fans leben gerade ihren Wildwest-Traum - auf einer ganz besonderen Messe am Bodensee.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH