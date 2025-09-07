Bis zu 70 Verletzte nach Massensturz beim «Riderman»

Veröffentlicht 07.09.2025 - 15:21 Uhr

Ein Fahrradrennen bei Bad Dürrheim endet mit Massenstürzen. Die Polizei meldet Dutzende Verletzte.
