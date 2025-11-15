Bus und Metro in Palma erhöhen Preise

Veröffentlicht 15.11.2025 - 14:54 Uhr

Bus- und Bahnfahren in Palma wird für Urlauber teurer. Einheimische sind davon nicht betroffen – sie nutzen den Nahverkehr weiterhin kostenlos.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH