Berichte: 38 Tote bei Massengedränge in Indien

Aktualisiert 27.09.2025 - 22:17 Uhr

Augenzeugen schildern, wie das Gedränge bei einer Rede des Politikers Vijay außer Kontrolle gerät. Unter den Todesopfern sind auch Kinder.
