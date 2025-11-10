Auch drei Deutsche durch Riesenwellen auf Teneriffa verletzt

Veröffentlicht 10.11.2025 - 11:27 Uhr

Warnungen ignoriert: Auf Teneriffa wurden mehrere Menschen von hohen Wellen erfasst. Unter den Verletzten sind auch drei Deutsche. Die Behörden mahnen zur Vorsicht an den Küsten.
© dpa

