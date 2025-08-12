Abi-Aktion wird zum teuren Streich

Abi-Aktion wird zum teuren Streich

Aktualisiert 12.08.2025 - 12:58 Uhr

Geplant war ein harmloser Abistreich mit abwaschbarer Kreide. Übrig blieb: störrische Farbe, drei Tage Malerarbeit und eine Rechnung, die alles andere als witzig ist.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH