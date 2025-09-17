60 Tage: Venedig weitet Eintritt aus

Veröffentlicht 17.09.2025 - 17:30 Uhr

Seit vergangenem Jahr verlangt die Lagunenstadt von Kurzbesuchern Geld. Im nächsten Jahr soll an noch mehr Tagen gezahlt werden. Wie viel, ist noch nicht bekannt.
