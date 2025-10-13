Warken: Wirkungen der Pflegeleistungen überprüfen

Warken: Wirkungen der Pflegeleistungen überprüfen

Veröffentlicht 13.10.2025 - 21:33 Uhr

Bei der Pflegeversicherung werden die Pflegegrade wohl grundsätzlich beibehalten. Doch kommt das Gefüge in jetziger Form auf den Prüfstand.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH