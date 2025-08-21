Sozialleistungen sollen reformiert werden

Sozialleistungen sollen reformiert werden

Veröffentlicht 21.08.2025 - 12:09 Uhr

Für Betroffene gleicht der deutsche Sozialstaat oft einem Dickicht - Kritiker bemängeln Fehlanreize. Nun kommen die Leistungen auf den Prüfstand.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH