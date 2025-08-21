Leverkusen holt Argentinier Echeverri von Manchester City

Veröffentlicht 21.08.2025 - 15:24 Uhr

Leverkusen leiht Claudio Echeverri von Manchester City aus. Er könnte Florian Wirtz ersetzen, hat im Bayer-Trikot viel vor.
