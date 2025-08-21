Direkt zum Hauptinhalt springen
Leverkusen holt Argentinier Echeverri von Manchester City
Home
Sport
1. Bundesliga
Fußball-Bundesliga:
Leverkusen holt Argentinier Echeverri von Manchester City
Leverkusen holt Argentinier Echeverri von Manchester City
Veröffentlicht 21.08.2025 - 15:24 Uhr
Leverkusen leiht Claudio Echeverri von Manchester City aus. Er könnte Florian Wirtz ersetzen, hat im Bayer-Trikot viel vor.
© dpa
