Problem im Stadtbild? Merz-Äußerung löst Kontroverse aus

Problem im Stadtbild? Merz-Äußerung löst Kontroverse aus

Veröffentlicht 17.10.2025 - 03:48 Uhr

Die Kritik an Bundeskanzler Friedrich Merz reißt nach einer Äußerung zu Migration nicht ab. Doch es gibt auch Zuspruch.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH