Überraschung im Austin-Training: Hülkenberg Zweiter

  • Home
  • Sport
  • News
  • Formel 1: Überraschung im Austin-Training: Hülkenberg Zweiter

Überraschung im Austin-Training: Hülkenberg Zweiter

Veröffentlicht 17.10.2025 - 20:57 Uhr

Lando Norris ist der Schnellste, dann aber kommt der einzige Deutsche. Nico Hülkenberg schiebt sich zwischen das McLaren-Duo.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH