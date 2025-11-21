  • Home
Olaf Scholz: Wollte lange vor Ukraine-Krieg LNG-Terminals

Aktualisiert 21.11.2025 - 14:27 Uhr

Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
