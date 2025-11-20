Linken-Chef: Joint könnte gegen Musterung helfen

Veröffentlicht 20.11.2025 - 15:18 Uhr

Linken-Chef Jan van Aken will junge Menschen mit einem Ratgeber zum Thema Wehrdienst unterstützen. Einen ersten Tipp hat er schon jetzt.
BundeswehrVerteidigungParteiDeutschland
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH