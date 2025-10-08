Bundeswehr bekommt 20 neue Kampfjets

Bundeswehr bekommt 20 neue Kampfjets

Veröffentlicht 08.10.2025 - 15:39 Uhr

Der Haushaltsausschuss des Bundestags bewilligt eine Milliardenanschaffung für die Bundeswehr: Die Truppe bekommt 20 neue Kampfjets.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH