Schülerin in Paderborn mit Messer angegriffen

Schülerin in Paderborn mit Messer angegriffen

Aktualisiert 08.10.2025 - 19:09 Uhr

Eine Schülerin wird in der Turnhalle eines Berufskollegs angegriffen. Der Tatverdächtige stellt sich später. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH