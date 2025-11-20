  • Home
  • Nachrichten
  • Inland
  • Kampf gegen Klimawandel: Brasilien: Deutschland gibt eine Milliarde für Tropenfonds

Brasilien: Deutschland gibt eine Milliarde für Tropenfonds

Aktualisiert 20.11.2025 - 00:42 Uhr

Regenwälder sind extrem wichtig für das Weltklima. Um sie zu schützen, soll ein neuer Geldtopf entstehen - nun ist endlich klar, wie viel Deutschland einzahlt.
UN#COP30KlimaBrasilienInternationalDeutschlandPará
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH