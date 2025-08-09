Direkt zum Hauptinhalt springen
Trump: Treffe Putin kommenden Freitag in Alaska
Russisch-amerikanischer Gipfel:
Trump: Treffe Putin kommenden Freitag in Alaska
Trump: Treffe Putin kommenden Freitag in Alaska
Aktualisiert 09.08.2025 - 00:23 Uhr
Das erste Mal seit Sommer 2021 wird sich ein amtierender US-Präsident mit Kremlchef Putin treffen. Nun steht laut Trump fest wann und wo.
