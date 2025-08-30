Scharfe Kritik an Legalität von Trumps Kürzungsplänen

Scharfe Kritik an Legalität von Trumps Kürzungsplänen

Aktualisiert 30.08.2025 - 00:01 Uhr

US-Präsident Trump will bereits bewilligte Mittel fürs Ausland streichen. Darf er das? Der Rechnungshof hat eine klare Einschätzung.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH