Trump: Israel zurück auf der Weltbühne

Trump: Israel zurück auf der Weltbühne

Aktualisiert 13.10.2025 - 14:23 Uhr

US-Präsident Trump sagte vor dem israelischen Parlament, dass er Ministerpräsident Netanjahu persönlich ins Gewissen geredet habe.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH