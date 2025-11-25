Tote und Verletzte in Südrussland nach ukrainischem Beschuss

Veröffentlicht 25.11.2025 - 07:57 Uhr

Russland und die Ukraine greifen einander Nacht für Nacht mit Drohnen an. Diesmal trifft es nicht nur Kiew, sondern auf der Gegenseite auch Südrussland.
