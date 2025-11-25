Kräftiges Auftragsplus für Bauhauptgewerbe

Veröffentlicht 25.11.2025 - 09:06 Uhr

Nach schwierigen Monaten verzeichnet die Baubranche ein spürbares Wachstum. Auch die Umsätze legen preisbereinigt zu. Was das für das laufende Jahr bedeutet.
BauKonjunkturDeutschlandWiesbadenHessen
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH