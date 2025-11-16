Rechtsruck bei Präsidentenwahl in Chile möglich

Veröffentlicht 16.11.2025 - 13:00 Uhr

Das südamerikanische Land steht vor einem Richtungswechsel. Viele Wähler sind mit der amtierenden Linksregierung unzufrieden. Die Themen Kriminalität und Migration bestimmten den Wahlkampf.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH