Polens Parlament ebnet Weg für Festnahme von Ex-Minister

Veröffentlicht 07.11.2025 - 20:06 Uhr

Das polnische Parlament hat die Immunität von Ex-Justizminister Ziobro aufgehoben. Ihm drohen bis zu 25 Jahre Haft – doch ob es zur Festnahme kommt, ist offen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH