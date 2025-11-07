Hamas übergibt weitere Leiche im Gazastreifen

Veröffentlicht 07.11.2025 - 21:00 Uhr

Das Rote Kreuz nimmt im Gazastreifen erneut einen Sarg mit sterblichen Überresten entgegen. Laut Hamas soll es sich um die Leiche einer israelischen Geisel handeln.
© dpa

