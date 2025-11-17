Polen: Anschlag auf Bahngleis sollte vermutlich Zug sprengen

Aktualisiert 17.11.2025 - 11:18 Uhr

Nach einer Explosion an einer Bahnstrecke in Polen vermutet die Regierung ein Anschlagsziel: Ein Zug hätte gesprengt werden sollen. Die Ermittlungen laufen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH