Papst vermisst politischen Willen beim Klimaschutz

Veröffentlicht 18.11.2025 - 01:09 Uhr

In Brasilien geht die Klimakonferenz in die entscheidende Phase. Bislang reicht der Klimaschutz der Staaten längst nicht aus. Nun meldet sich der Papst zu Wort.
© dpa

