  Korruption in der Ukraine: Nach Korruptionsskandal: Kiew will Staatskonzerne überprüfen

Nach Korruptionsskandal: Kiew will Staatskonzerne überprüfen

Veröffentlicht 13.11.2025 - 22:57 Uhr

Die Ukraine wird von einem schweren Korruptionsskandal erschüttert. Nun kündigt die Regierung erste Maßnahmen an. Für einen Staatskonzern gibt es bereits Konsequenzen.
