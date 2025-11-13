Hamas übergibt weitere Leiche einer Geisel

Aktualisiert 13.11.2025 - 23:15 Uhr

Das Rote Kreuz nimmt im Gazastreifen erneut einen Sarg mit sterblichen Überresten entgegen. Israel stellt fest, dass es sich um die Leiche eines Kibbuz-Bewohners handelt.
