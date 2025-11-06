Miliz im Sudan stimmt humanitärer Waffenruhe zu

Veröffentlicht 06.11.2025 - 16:57 Uhr

Nach zweieinhalb Jahren grausamen Konflikts hat die paramilitärische Miliz RSF grünes Licht für eine Waffenruhe gegeben. Wird auch die Armee einwilligen?
