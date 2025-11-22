Belarus: Lukaschenko begnadigt 31 Ukrainer

Veröffentlicht 22.11.2025 - 18:33 Uhr

Im August telefonierte US-Präsident Trump erstmals mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko. Seither kommt Bewegung in die Beziehungen - mit einem Ergebnis diesmal für die Ukraine.
StaatsoberhauptKonflikteDiplomatieKriegStrafvollzugBelarusUkraineUSAMinskMinskaja Woblasz
