BBC entschuldigt sich bei Trump wegen TV-Sendung

Veröffentlicht 13.11.2025 - 22:54 Uhr

Die BBC sieht sich einer möglichen Klage des US-Präsidenten ausgesetzt, die die Rundfunkanstalt teuer zu stehen kommen könnte. Jetzt gibt es eine Entschuldigung.
