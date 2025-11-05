  • Home
  • Künstliche Intelligenz: Start-up DeepL startet autonomen KI-Agenten

Start-up DeepL startet autonomen KI-Agenten

Veröffentlicht 05.11.2025 - 13:54 Uhr

Der Kölner KI-Übersetzungsspezialist DeepL hat bislang selbst großen Tech-Konzernen erfolgreich die Stirn geboten. Nun fordert das Start-up erneut große Player heraus.
