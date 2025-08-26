Direkt zum Hauptinhalt springen
Neue iPhones von Apple in zwei Wochen erwartet
Event in Cupertino:
Neue iPhones von Apple in zwei Wochen erwartet
Neue iPhones von Apple in zwei Wochen erwartet
Veröffentlicht 26.08.2025 - 19:00 Uhr
September ist traditionell die Zeit für neue iPhones. In diesem Jahr wird von Apple unter anderem ein dünneres neues Modell erwartet.
© dpa
