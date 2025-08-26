Neue iPhones von Apple in zwei Wochen erwartet

  • Home
  • Digital
  • News
  • Event in Cupertino: Neue iPhones von Apple in zwei Wochen erwartet

Neue iPhones von Apple in zwei Wochen erwartet

Veröffentlicht 26.08.2025 - 19:00 Uhr

September ist traditionell die Zeit für neue iPhones. In diesem Jahr wird von Apple unter anderem ein dünneres neues Modell erwartet.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH