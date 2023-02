Generation Z will Limo statt Sprit

Kolumne: Deutschland einig Gutscheinland

Seit dem Mauerfall 1989 und der Wiedervereinigung 1990 unterscheiden sich die Mentalitäten im früheren West- und Ostteil Deutschlands immer noch in vielem, doch in manchem sind sich alle Deutschen einig. Sie schwören auf das Reinheitsgebot beim Bier, reisen gern und viel in alle Welt und sammeln eifrig Gutscheine. Im digitalen Zeitalter kennt die deutsche Lust am Sparen keine Grenzen mehr.