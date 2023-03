Stilvoll ins Gelände

Ford führt weitere Ausstattungsvarianten des Ranger ein. Beide setzen auf wuchtigen Offroad-Look.

SP-X/Köln. In zwei neuen Lifestyle-Varianten mit Offroad-Optik ist der Pick-up Ford Ranger nun bestellbar. Das 44.190 Euro teure „Tremor“-Modell wartet unter anderem mit einem Sportschutzbügel, Aluminiumguss-Trittbrettern und Abschlepphaken in der Fahrzeugfront auf. Beim 51.890 Euro teuren „Wildtrak X“ zählen Unterfahrschutz, ein speziell gestalteter Kühlergrill und ein H-Bügel am vorderen Stoßfänger zur Ausstattung. Beide Modelle verfügen zudem über ein für den Offroad-Einsatz modifiziertes Fahrwerk mit Bilstein-Stoßdämpfern, den Antrieb übernimmt ein 151 kW/205 PS starker 2,0-Liter-Vierzylinderdiesel, der an eine Zehngangautomatik und Allradtechnik gekoppelt ist. Die Auslieferungen starten im August.

Seit der Markteinführung im vergangenen Jahr baut Ford das Variantenprogramm seines Allrad-Arbeiters sukzessive aus. Mittlerweile sind acht unterschiedliche Ausstattungs-Linien bestellbar – vom nüchternen Nutzfahrzeug „XL“ bis zum sportlichen „Raptor“. Seit Anfang 2023 sind neben einem V6-Benziner auch Dieselmotoren mit vier und sechs Zylindern verfügbar.