Deutschland-Comeback im nächsten Jahr

Eigentlich wollte Mitsubishi sein Flaggschiff Outlander nicht mehr in Deutschland anbieten. Nun kommt es zur Kehrtwende.

SP-X/Hattersheim. Mitsubishi bringt den Outlander zurück nach Deutschland. Das SUV-Flaggschiff der Marke soll ab 2024 ausschließlich mit Plug-in-Hybridantrieb zu haben sein. Damit kehrt der Mittelklasse-Allrader nach rund zwei Jahren Pause in neuer Generation zurück.

Die bereits vierte Outlander-Auflage ist in Übersee schon seit Anfang 2022 auf dem Markt. Gegenüber dem gleichzeitig eingestellten Vorgänger ist die Neuauflage um vier Zentimeter auf 4,71 Meter gewachsen, trägt nun eine wuchtigere Front und tritt allgemein robuster auf. Dazu gibt es innen ein neues, volldigitalisiertes Cockpit mit Head-up-Display und großem Touchscreen in der Armaturenbrettmitte. In Deutschland soll das bis zu siebensitzige SUV ausschließlich elektrifiziert angeboten werden. Für Vortrieb sorgen ein 2,4-Liter-Vierzylinder-Benziner plus zwei E-Maschinen. Die Batteriekapazität von 20 kWh dürfte eine Normreichweite oberhalb von 60 Kilometer ermöglichen.

Das ursprünglich nicht geplante Comeback des Outlander ist Teil einer Revitalisierungsstrategie des Herstellers, der in Europa eigentlich hinter seine Allianzpartner Renault und Nissan zurücktreten sollte. Nach der nun startenden Neuauflage des Kompakt-Crossovers ASX und der Ankündigung eines neuen Kleinwagenmodells ist die Rückkehr des Flaggschiffs der dritte große Schritt beim Wiederaufbau der Modellpalette in Europa.