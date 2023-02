Luxus mit Stecker

Bevor die Maybach S-Klasse als batterieelektrische Variante kommt, gibt es erst einmal eine Plug-in-Version.

Der bereits in der Mercedes S-Klasse erhältliche Plug-in-Hybrid S580 e 4Matic hält Einzug in die Maybach-S-Klasse © Mercedes

SP-X/Stuttgart. Der bereits in der Mercedes S-Klasse erhältliche Plug-in-Hybrid S580 e 4Matic hält Einzug in die Maybach-S-Klasse. Zunächst startet er in China, anschließend kommt er nach Europa. Ende des Jahres präsentiert Mercedes den batterieelektrischen Maybach.

Der Mercedes Maybach S 580 e 4Matic verfügt über eine Systemleistung von 375 kW/510 PS und ein maximales Drehmoment von 750 Nm. Der Plug-in-Hybrid kombiniert den bekannten 3,0-Liter-Reihensechszylinder mit 270 kW/367 PS mit einem 110 kW/150 PS starken E-Motor. Der Spurt auf Landstraßentempo gelingt in 5,1 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h. Im E-Modus ist die Geschwindigkeitsobergrenze auf 140 km/h limitiert. Mercedes gibt die elektrische Reichweite mit bis zu 100 Kilometern an. Serienmäßig ist ein 11 kW-Ladegerät an Bord, optional steht ein 60 kW-Lader für das Laden an einer Schnellladestation zur Wahl.

Optisch unterscheidet sich der Maybach S 580 e 4Matic von den Modellen S 580 4Matic (ab rund 175.000 Euro) und S 680 4Matic (ab 230.000 Euro) durch eine verdeckte Ladedose auf der linken Fahrzeugseite und blauen Farbakzenten in den Scheinwerfern, Elektrotypische Anzeigen informieren in der Instrumententafel etwa über den Batterieladezustand.

Preise nennt Mercedes nicht, der Aufpreis des Plug-in-Hybrids in der S-Klasse gegenüber dem S 580 4Matic beträgt rund 5.000 Euro.