Einarmiger Helfer

Nachhaltige Technologien: Diese Erfindungen schützen Umwelt und Klima

Klimaschutz steht weit oben auf der Agenda vieler Institutionen, Organisationen und Unternehmen. Ob Kunststoff-Alternativen, kinetische Energie oder E-Ladesäulen an Straßenlaternen: die Technologien, die uns künftig beim Umwelt- und Klimaschutz unterstützen sollen, sind nicht nur nachhaltig, sondern oft auch echt kreativ. Wir stellen Dir Ideen und Erfindungen vor, mit denen unsere Zukunft grüner aussehen könnte. Keine Frage: Unsere Welt wird immer digitaler und braucht immer mehr Energie. Am Umwelt- und Klimaschutz muss uns der technische Fortschritt aber nicht hindern – ganz im Gegenteil. Nachhaltig gedacht und sinnvoll eingesetzt können neue Technologien ein wichtiges Werkzeug sein, um Ressourcen zu schonen, Müll zu vermeiden und die Umwelt zu schützen. Es ist wirklich erstaunlich, was sich Forschende, Studierende und Start-ups aus aller Welt einfallen lassen, um eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Squad Mobility: Solarbetriebenes Mini-E-Auto macht Dich in der City ...