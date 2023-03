Eine Frage der Definition

Bahn: Reisende können Anschlusszug per App zum Warten auffordern

Mit Hilfe von Fahrplan-Apps können Bahnreisende in Bayern künftig Anschlusszüge im Regionalverkehr bitten zu warten. Dies ist zunächst mit den Apps DB Streckenagent und Bayern-Fahrplan möglich, wie die Bayerische Eisenbahngesellschaft am Donnerstag mitteilte. Weitere Bahnunternehmen könnten die Funktion in ihre Apps übernehmen. Bislang war die Anmeldung eines Anschlusswunsches nur persönlich bei den Zugbegleitern möglich.