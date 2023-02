Hamburg kündigt Aus für Verbrenner-Taxis an

Verkehr: Infozentrum in altem S-Bahnwaggon informiert über neue S4

Mit einer interaktiven Ausstellung will die Deutsche Bahn interessierte Bürger über die neue S-Bahn 4 zwischen Altona und Bad Oldesloe informieren. Die Schau in einem ausrangierten Mittelwagen in Hamburg-Wandsbek soll in Zukunft zweimal wöchentlich ihre Türen öffnen, teilte die Deutsche Bahn am Montag mit. Unter anderem können die Besucher in einem Fahrsimulator die neue Strecke erleben und an einem Quiz teilnehmen. Die S4-Ost ist nach Angaben der Verkehrsbehörde eines der wichtigsten Nahverkehrsprojekte für Hamburg und Schleswig-Holstein und soll bis 2030 Hamburg mit Bad Oldesloe verbinden.