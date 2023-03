Mehr Säulen, mehr Leistung

Die Ladepunkt-Dichte in Deutschland steigt. Der Fokus liegt dabei offenbar auf Schnellladern.

Die Zahl der Ladepunkte in Deuschland wächst - vor allem Schnelllader liegen im Trend © Hyundai

SP-X/Berlin. Die Zahl der Ladesäulen in Deutschland ist im vergangenen Jahr stark gestiegen. Wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) auf Basis von Daten der Bundesnetzagentur ermittelt hat, waren zum 1. Januar 2023 insgesamt 80.541 öffentliche Ladepunkte am Netz, 35 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Nach dem aktuellen Berechnungs-Ansatz der EU-Kommission lassen sich so heute schon rund 2,5 Millionen reine E-Autos versorgen. Aktuell sind rund 1 Million Elektro-Pkw zugelassen.

Die installierte Leistung ist um 40 Prozent von 1,74 GW auf 2,47 GW gestiegen. Grund sind hohe Zuwachsraten bei Ultraschnellladern mit mehr als 150 kW Leistung. Gleichzeitig lässt offenbar der Bau von AC-Ladesäulen nach: Die durchschnittliche Ladeleistung pro Ladepunkt beträgt mittlerweile 30 kW. Vor fünf Jahren lag sie bei 20 kW und damit noch unter der typischen Wechselstrom-Ladeleistung von 22 kW.