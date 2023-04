Schlau verstaut

Neue Gepäckgadgets fürs Fahrrad gesucht? Hier einige interessante Innovationen, die den Start in die neue Bike-Saison ein bisschen besser und sicherer machen.

Der Otinga Flip lässt sich wie eine typische Fahrradtasche seitlich an den Taschen- oder Gepäckträger hängen © Otinga

In erster Linie ist der Commute A.I.R. Pro 18 von Evoc ein Fahrradrucksack, doch in ihm steckt auch ein Airbagsystem © SP-X/Mario Hommen

Per Deichsel kann dieser Trolley wie ein normaler Fahrradanhänger ins Schlepptau genommen werden © Messingschlager/pd-f

Speziell für Radreisende, die ihr Gepäck in Packtaschen transportieren, wurde von Ortlieb das dreiteilige Ordnungssystem „Packing Cube Bundle“ entwickelt © Ortlieb

Speziell an den Klickfix-Lenkeradapter dockt das kleine Transportgestell Zeera von NG Sports an © Cosmicsports/pd-f

SP-X/Köln. Für viele Alltagsprobleme gibt es smarte Lösungen. Das gilt auch für den Gepäcktransport auf dem Fahrrad. Hier fünf neue Ideen.

Eine seit etlichen Jahren in der Bike-Packing-Welt recht erfolgreiche Lösung sind Klickfix-Halterungen. Speziell an den Klickfix-Lenkeradapter dockt das kleine Transportgestell Zeera von NG Sports an. Es handelt sich um eine stabile Aluplatte, die für den Transport zylindrischer Gegenstände geformt wurde. Radreisende können hier zum Beispiel Isomatte, Schlafsack oder ein Zelt befestigen. Die Halterung bietet 64 Schlaufenpositionen für die Spanngurtbefestigung, was den Transport sehr unterschiedlicher Gepäckstücke erlaubt. Rund 100 Euro kostet das Gestell, 12,60 Euro kommen hinzu, wenn man zusätzlich Flixplus-Spannbänder ordert.

Deutlich mehr Gepäck verträgt der von M-Wave vertriebene Trolley-Anhänger Stalwart Shop, mit dem sich normale Bikes zu Lastenrädern wandeln lassen. Im Kern handelt es sich um eine Art Golftasche mit einem Hochkantgestell und zwei kleinen Rädern. Per Deichsel kann dieser Trolley wie ein normaler Fahrradanhänger ins Schlepptau genommen werden. Ausgestattet ist der Hänger mit einer Tasche mit mehreren Fächern. Wird diese abgenommen, lassen sich auf dem nackten Gestell zum Beispiel Getränkekisten befestigen. Ohne Deichsel kann der Stalwart Shop auch als normaler Einkaufstrolley von Fußgängern genutzt werden. Bis zu 22 Kilogramm schweres Gepäck verträgt er. Zu Preisen ab rund 250 Euro wird er im Netz angeboten.

Für viele Situationen ist ein Rucksack praktisch, in anderen Momenten kann die am Gepäckträger eingehängte Fahrradtasche die bessere Wahl sein. Beim Otinga Flip muss man sich nicht auf ein Format festlegen, denn innerhalb weniger Sekunden wird die Fahrradtasche zum Rucksack und umgekehrt. Den Wechsel ermöglicht ein Klappsystem. Soll der Flip an den Gepäckträger, lassen sich hinter einem Reißverschluss versteckte Kunststoffhaken freilegen. Nun lässt sich die Tasche stabil einhängen. Alternativ lassen sich die Haken verstecken und Rucksackgurte freigelegen, dank derer sich die Tasche als normaler Rucksack schultern lässt. Der 1,8 Kilogramm schwere Flip mit 26 bis 34 Liter Stauvolumen bietet ein gepolstertes Rückensystem, ergonomische Schulterträger, gepolstertes Laptop- und großes Hauptfach. Preis: rund 180 Euro.

Mit rund 1.000 Euro deutlich teurer ist Fahrradrucksack Commute A.I.R. Pro 18 von Evoc. Sein besonders Talent liegt nicht in Transporteigenschaften oder Wandelbarkeit als vielmehr in der integrierten Airbag-Technik. Die kompakte Transportasche ist nämlich mit Sturzerkennungs-Sensorik und einem Airbag-System ausgestattet. Deutet sich eine kritische Situation an, füllt eine Gaskartusche innerhalb von 0,2 Sekunden den wiederverwertbaren Luftsack, der dann Nacken, Schulter, Schlüsselbeine und den Brustbereich des Trägers schützt. Der aus recyceltem Polyester gefertigte Commute A.I.R. Pro 18 bietet neben dieser Schutztechnik viele Fächer sowie einen speziellen Laptop-Slot.

Speziell für Radreisende, die ihr Gepäck in Packtaschen transportieren, wurde von Ortlieb das neue Ordnungssystem „Packing Cube Bundle“ entwickelt. Es handelt sich um ein dreiteiliges Packset, das auf die Unterbringung in Radreisetaschen zugeschnitten ist. Beim „Toiletry Bag“ handelt es sich um einen Kulturbeutel zur Aufbewahrung von Zahnbürste, Duschgel etc. Er eignet sich zum Hinstellen oder Aufhängen. Außerdem gibt es die beiden „Packing Cubes“ der Größen S und L. Sie enthalten Faltschablonen, um Hemden und Shirts platzsparend und faltenfrei zu packen. Im größeren Packwürfel mit 12 Liter Fassungsvermögen lassen sich auch Schuhe oder eine Jacke unterbringen. Beide haben einen Tragegriff, Kompressionsriemen und umlaufende Zwei-Wege-Reißverschlüsse. Kostenpunkt: rund 90 Euro.